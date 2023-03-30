В Ростовской области закрыли движение на участке трассы М-4 «Дон» для уборки снега

Автомобильное движение закрыли 30 марта с 20:00 на участке от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина — с 907 по 983 км.

Водителям, которые оказались в заторе из-за снегопада, направляют экипажи аварийных комиссаров. Об открытии трассы объявят дополнительно, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Пик снегопада прошел, но осадки продолжатся до утра пятницы. Водителей просят отказаться от поездок по М-4 «Дон» в ближайшие часы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 марта Ростовскую область накрыл сильный снегопад — из-за ухудшения погодных условий в Каменском районе движение транспорта было затруднено на федеральной автодороге М-4 «Дон» с 921 по 953 км.