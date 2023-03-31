В Ростовской области возобновили движение на трассе М-4 «Дон» в обе стороны

Об этом 31 марта рассказал начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов.

По его словам, пробка сократилась до 30 км, но в заторе до сих пор находятся более 1 тыс. автомобилей. Он добавил, что движение в обе стороны возобновили.

«Режим ЧС сегодня и завтра будет действовать. Я бы рекомендовал после Воронежа в сторону Ростова-на-Дону остановиться и просто день подождать. Завтра всю ситуацию выправим», — сказал Сергей Филиппов.

По данным администрации Ростовской области, число эвакуированных в пункты размещения увеличилось до 223 человек, в том числе 58 детей. Эвакуировано 57 человек, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 марта Ростовскую область накрыл сильный снегопад — из-за ухудшения погодных условий в Каменском районе движение транспорта было затруднено на федеральной автодороге М-4 «Дон» с 921 по 953 км. Движение на участке трассы М-4 «Дон» закрыли для уборки снега.

В Шахтах, а также в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах введен режим ЧС. В пробке в Ростовской области вечером застрял автобус с болельщиками баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Ранее сообщалось о том, что в пунктах обогрева разместили почти 187 человек.