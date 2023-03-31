Из-за последствий сильного снегопада в Ростовской области закрыли еще одну дорогу в сторону Новошахтинска

Речь идет о трассе Новошахтинск — Гуково. Там около 13:00 сотрудники ГИБДД закрыли проезд со стороны Новошахтинска.

«На автодороге работают специалисты аварийно-спасательного формирования города Гуково. Работают 5 единиц техники. Спасатели эвакуируют людей. Волонтеры Гуково организовали сбор воды и еды, для людей, которые стоят в пробке», — написал в своем Telegram-канале глава Администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко.

Он также добавил, что с закрытой трассы, а также с М-4 «Дон» эвакуировали более 40 детей из Луганской и Донецкой народных республик, еще 44 ребенка — из Гуково Ростовской области. Все они размещены в Новошахтинской школе-интернате и обеспечены спальными местами и горячим питанием.

Кроме того, сотрудники ГИБДД Ростовской области спасли мужчину, которому стало плохо в пробке. К полицейским на 941-м километре дороги М-4 «Дон» обратился мужчина, который сообщил, что в одном из автомобилей стало плохо мужчине. Полицейские нашли машину с пострадавшим. Плохо стало пассажиру автомобиля Kia Rio. Его дочь рассказала инспекторам, что недавно ее отец перенес инсульт, и попросила помощи.

Самостоятельно идти мужчина не мог. Полицейские положили его на покрывало и несли несколько сотен метров, затем погрузили в автомобиль, который доставил мужчину в больницу Каменска-Шахтинского Ростовской области. Сейчас его жизни ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 марта Ростовскую область накрыл сильный снегопад — из-за ухудшения погодных условий в Каменском районе движение транспорта было затруднено на федеральной автодороге М-4 «Дон» с 921 по 953 км. Движение на участке трассы М-4 «Дон» закрыли для уборки снега.

В Шахтах, а также в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах введен режим ЧС. В пробке в Ростовской области вечером застрял автобус с болельщиками баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Ранее сообщалось о том, что в пунктах обогрева разместили почти 187 человек. Позже число эвакуированных в пункты размещения увеличилось до 223 человек, в том числе 58 детей. Движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области планирует восстановить в течение суток.