Нарушенное снегопадом движение в Ростовской области планируют восстановить через 8-10 часов

Часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области больше суток заблокирована из-за сильного снегопада.

Восстановить движение планировали в течение суток, однако улучшение погоды позволило сократить ориентировочное время восстановления до 8-10 часов.

«Ситуация на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области продолжает улучшаться. По актуальным прогнозам, время на восстановление движения по М-4 в полном объеме составит не порядка суток, как предполагалось ранее, а около 8-10 часов», — сообщает пресс-служба компании «Автодор» в Telegram.

Последствия снегопада ликвидируют 62 единицы специальной техники. Сообщается, что организовали локальный перепуск автомобилей по встречному направлению через демонтированное барьерное ограждение. Людей отправляют попутным транспортом. Водителям помогают 12 экипажей службы аварийных комиссаров. В ближайшее время ожидается прибытие еще 17 экипажей. Кроме того, дополнительно привлекли три бензовоза для дозаправки топлива.

На данный момент затор на участке М-4 «Дон» в Ростовской области сократился в два раза.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 марта в Ростовской области начался сильный снегопад. В Каменском районе движение транспорта было затруднено на федеральной автодороге М-4 «Дон» с 921 по 953 км. Движение на участке трассы М-4 «Дон» закрыли для уборки снега.

В Шахтах, а также в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах ввели режим ЧС. В пробке в Ростовской области вечером застрял автобус с болельщиками баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». В пунктах обогрева разместили почти 187 человек. Позже их число выросло до 223 человек. Среди эвакуированных было 58 детей.

Днем 31 марта длина автомобильной пробки на трассе сократилась до 20 км. Из-за последствий сильного снегопада закрыли трассу Новошахтинск — Гуково.