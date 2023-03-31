Длина пробки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области сократилась до 20 км

Застрявшие в снегу машины вытягивают с помощью тягачей и другой высокопроходимой техники.

По данным МЧС Ростовской области, благодаря принятым мерам к 12:00 длина затора сократилась до 20 км. Сотрудники МЧС на вездеходах и квадроциклах патрулируют колонну автомобилей. Людям доставляют топливо, воду и продукты. В случае необходимости людей эвакуируют в ПВР или лечебные учреждения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в Telegram.

По данным ГК «Автодор», движение на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области после сильнейшего снегопада, по предварительным прогнозам, планируется восстановить в полном объеме в течение суток.

«Прогноз синоптиков благоприятный: циклон постепенно уходит из региона. Мокрый снег в Ростовской области будет идти до вечера, ночью он перейдет в дождь, а в субботу осадков не ожидается. Ситуация находится под полным контролем дорожников. Все эксплуатационные службы мобилизованы и работают в круглосуточном режиме», — сообщили в ГК «Автодор».

Для водителей открыли три пункта обогрева: на 960-м километре у поселка Молодежного, на 969-м километре в районе Осиновой балки и на 925-м километре возле у заправки «Лукойл» на подъезде к Каменску.

Аварийные комиссары госкомпании «Автодор» подвозят автомобилистам топливо, питьевую воду, расчищают снег, отбуксируют легковушки и помогают людям добраться до объектов дорожного сервиса. Силами дорожников дозаправили 100 автомобилей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 30 марта Ростовскую область накрыл сильный снегопад — из-за ухудшения погодных условий в Каменском районе движение транспорта было затруднено на федеральной автодороге М-4 «Дон» с 921 по 953 км. Движение на участке трассы М-4 «Дон» закрыли для уборки снега.

В Шахтах, а также в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах введен режим ЧС. В пробке в Ростовской области вечером застрял автобус с болельщиками баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань». Ранее сообщалось о том, что в пунктах обогрева разместили почти 187 человек. Позже число эвакуированных в пункты размещения увеличилось до 223 человек, в том числе 58 детей.