Дезодоранты для обуви: виды, польза и вред

Даже если в совершенно новой обуви походить несколько дней, она приобретет специфический запах. Как быть?

Концентрация этого запаха зависит от особенностей нашего организма, от условий и интенсивности эксплуатации. Если запах слабенький, его можно не замечать. И даже концентрированный можно игнорировать. Но, только если нас не интересует реакция окружающих, а к своим ароматам мы привыкли.

Запах обуви — это не только про дискомфорт для обоняния, это прежде всего про гигиену. Именно она — основное оружие в борьбе с запахом. Тем не менее, держать ноги в чистоте недостаточно. Регулярно чистить обувь тоже. Так или иначе следует применять средства для устранения неприятных запахов.

Для ликвидации специфического амбре можно применять «народные» средства. Сода, крахмал или тальк, отлично впитывают влагу — ту самую идеальную среду для жизнедеятельности бактерий, которые и создают неприятные запахи. Но это такое себе «развлечение» и полумеры. В качестве радикальных средств, все же гораздо эффективнее использовать достижения цивилизации и современной химической промышленности.

Идем на запах

Видов дезодорантов для обуви существует множество. Они различаются принципом действия, формой выпуска, составом и, разумеется ценой. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Правильный выбор можно сделать только «методом проб и ошибок», ориентируясь на базовые принципы.

Аэрозоль или спрей

Распыляемые средства в баллончиках убивают бактерии и нейтрализуют запахи. Их удобно наносить. Их мельчайшие частички проникают во все поры обуви. Средство распределяется равномерно. Действует быстро. Стоят такие препараты не очень дорого, вот только заканчиваются быстро.

Карандаши или стики

Насколько тщательно вы нанесете средство, упакованное как шариковый дезодорант или губная помада, зависит от ваших собственных навыков. Такими приспособлениями легко обработать сандалии и открытые босоножки, но трудно промазать все «закоулки» закрытой обуви.

Зато стоят антибактериальные стики недорого и служат долго. Одной штуки может хватить на полгода.

Порошки и таблетки

Эти антибактериальные средства успешно поглощают запах. Используют их при длительном хранении обуви или тогда, когда она «отдыхает».

Можно поместить таблетку внутрь туфлей или ботинок и оставить на ночь. Главное не забыть удалить ее перед обуванием. Некоторые из них эффективны против грибка. Некоторые только маскируют запах, интенсивным парфюмерным ароматом. Нужно внимательно читать состав на этикетке и следовать инструкции.

Патчи и стельки

Антибактериальные стельки, наклейки, они же патчи и арома-стикеры, раньше назывались подушечками и мешочками для устранения запаха обуви. Суть от названия не меняется.

Все эти адсорбенты «заточены» на поглощение излишней влаги — основной причины неприятного запаха. Они долговечны. Менять их нужно примерно раз в 30 дней. Они недороги и просты в применении. Обувь осушают довольно эффективно. Но с бактериями или грибком, как правило, не борются. Или борются, но слабенько. Несмотря на гордый эпитет «антибактериальное средство».

Крем

Этот продукт не устраняет непосредственно сам запах обуви. Зато действует опосредовано и весьма эффективно. Крем наносится на стопы ног. Блокирует их потливость и размножение бактерий.

Крем, это скорее важный элемент комплексного решения задачи устранения неприятного запаха обуви. Он обеспечивает уход за кожей стоп. Это средство длительного действия. Подбирать его лучше с учетом медицинских показаний и внимательно читать инструкцию, обращая внимание на возможные побочки и строго следовать способу применения.

Простые правила

Чтобы выбранное вами средство работало эффективно, наносить его нужно на чистую и сухую поверхность.

Спреи и дезодоранты нужно распылять за 2-3 часа до выхода из дома. А лучше нанести их на ночь.

Таблетки и абсорбирующие мешочки помещайте в обувь на длительное время.

Обувь должна «отдыхать». Одну и ту же пару не стоит носить несколько дней подряд. Она должна успевать полностью проветриться и просохнуть.

Матерчатые стельки следует стирать регулярно. Обычные — менять, хотя бы каждые 3 месяца.

Чем это пахнет (возможные риски)

Некоторые средства для устранения запахов содержат агрессивные химикаты. Во многих аэрозолях присутствуют алюминиевые соединения. Есть там в малых дозах и или другие не совсем полезные и даже вредные вещества. Большого ущерба здоровью они не принесут, но при индивидуальной непереносимости могут вызывают аллергию.

Если неприятный запах связан с грибковой инфекцией на стопах — не маскируйте проблему. Никакой дезодорант здесь не поможет. Вам нужно обработать обувь специальными средствами и отправляться на прием к врачу-микологу.

Читать также:

Смена гардероба: как правильно хранить летнюю обувь