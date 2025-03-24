Что такое лудомания: как понять, что азартные игры стали большой проблемой

Азартные игры давно и крепко вошли в жизнь людей — это и развлечение, и адреналин от возможности испытать удачу, и даже в каком-то роде отдых от основных проблем.

Однако для некоторых игра может превратиться в опасное увлечение, и тогда появляется лудомания — паталогическая склонность к азартным играм, серьезное психологическое расстройство, которое требует внимания и даже лечения.

Что такое лудомания?

Простым языком лудомания — это зависимость от азартных игр. Как и любая зависимость, игромания регулярно повторяется и плохо контролируется, приводит к разрушению жизни во всех ее аспектах. Человек буквально теряет над собой контроль — он постоянно хочет играть, забывая обо всем, даже когда это приносит серьезные проблемы в жизни. Лудомания классифицируется как форма зависимости, аналогичная алкоголизму или наркомании, и включена в Международную классификацию болезней (МКБ-10).

Признаки

Распознать лудоманию не сложно — к основным признакам относятся:

Постоянное увеличение ставок — человек начинает тратить больше денег на игру, пытаясь компенсировать предыдущие потери.

Потеря контроля над временем и финансами — счет времени, проведенного за игрой, теряется, также незаметно улетают крупные суммы денег, в том числе взятые в долг.

Игнорирование социальных обязательств — лудоманы начинают пренебрегать работой, учебой, семейными обязанностями ради возможности поиграть.

Частая ложь — чтобы скрыть свою зависимость, игроки могут лгать близким о своем поведении и финансовых проблемах. Также они могут обманом выманивать деньги у близких, а иногда даже требовать их.

Эмоциональная нестабильность — после проигрыша человек начинает быть раздражительным, появляются разочарование или даже гнев, которые заставляют его снова и снова возвращаться к игре. При любом психологическом дискомфорте человек бежит играть, чтобы успокоиться.

Потеря реальности — лудоман постоянно думает об игре: планирует тактику или размышляет о том, где ему взять деньги. При этом он готов поставить под угрозу все в реальном мире, чтобы удовлетворить потребность в играх.

Попытки бросить — человек пытается отказаться от азартных игр или хотя бы реже в них играть, но в итоге срывается и в итоге тратят больше денег и времени.

«Погоня за проигрышем» — человек хочет вернуться в то место, где проиграл, чтобы взять реванш.

Отказ от помощи — несмотря на очевидные проблемы, лудоман отрицает наличие зависимости и отказывается обращаться за профессиональной поддержкой.

Как понять, что азартные игры стали проблемой

Лудомания становится реальной психологической проблемой, когда вышеперечисленные признаки доходят до крайней точки — игры занимают большую часть периода бодрствования, а иногда и лишают сна, расходы на игры становятся непомерными, из-за чего растут долги и нет возможности оплатить даже базовые нужды.

Кроме того, обращаться за помощью нужно, если близкие отказываются общаться из-за увлечения играми или человек сам отдаляется от семьи и друзей. Если после проигрыша возникают чувства вины, стыда и большого расстройства, игра перестала приносить радость и стала только источником страданий.

Причины

Точные причины развития зависимости от азартных игр неизвестны. Одной их них называют особенности работы мозга — у некоторых людей повышена уязвимость к разным зависимостям. Каждый раз, когда человек играет, происходит выброс дофамина, в результате чего игроман получает удовольствие.

Но для зависимости необходимы и другие причины — например, эмоциональная нестабильность — импульсивность и постоянная потребность в «острых ощущениях». По статистике, чаще от игр зависимы мужчины молодого и среднего возраста. Нередко лудомания развивается у людей, которые увлеклись азартными играми в раннем возрасте, когда мозг еще не успел сформироваться.

Последствия

Лудомания может полностью изменить привычную жизнь человека — друзья, близкие и даже родные отказываются от общения, могут появиться огромные долги, некоторые закладывают даже квартиры. В поиске денег ради игры лудоманы могут пойти на преступление.

Терпеть сотрудника, который постоянно отвлекается на игры и не может нормально работать, никто не будет — вырастает вероятность увольнения. Возникают депрессия, тревожность и суицидальные мысли.

Кроме того, любая зависимость приводит к тому, что человек «забивает» на себя — плохо питается, не занимается спортом, регулярно нервничает и испытывает стресс. Следом за лудоманией может проявиться алкогольная или даже наркотическая зависимость.

Лечение и помощь

Любая зависимость, в том числе лудомания — серьезное расстройство, которое требует комплексного подхода. Справиться с ним самостоятельно крайне сложно. В таком случае требуется помощь специалиста — психотерапевта или даже психиатра. Он выбирает терапию, которая помогает справиться с зависимостью и вернуться в прежнюю жизнь. Нередко назначаются антидепрессанты и подобные им препараты.

Существуют анонимные группы для игроманов (как и для алкоголиков) — там регулярно проводят собрания, где все делятся опытом своей борьбы с зависимостью. Если идти в группы стыдно, есть анонимные форумы.

Как помочь себе

Если лудомания серьезная, помочь себе крайне сложно, поэтому лучше бороться с этой зависимостью при появлении первых же признаков.

В первую очередь нужно принять проблему как таковую — что она есть и от нее нужно избавляться. Продумайте, зачем вы играете и зачем нужно бросить — найдите конкретную цель, ради которой захочется добиться результата.

Спрячьте от себя деньги — отдайте близким или друзьям (не из сообщества лудоманов), закройте кредитки и счета для ставок. Если играете в реальном казино, попросите не пускать вас в заведение, старайтесь не ходить рядом с ним, в случае онлайн-игр удалите все приложения для них.

Найдите альтернативу — если не хватает адреналина, займитесь спортом, и чем спорт будет сложнее, тем лучше: горные лыжи, рафтинг, скалолазание, поездки на квадроциклах. Если играли просто от скуки, найдите новое хобби, которое никак не будет связано с играми — музыка, книги, ролики или даже вышивание.

Как только захочется поиграть, найдите себе занятие — протрите пыль и помойте полы либо отправляйтесь на улицу и наматывайте круги вокруг дома. Все время откладывайте игру на потом, старайтесь сосредотачиваться на мелочах снаружи — запахах и звуках вокруг, соприкосновении тела с одеждой, последите за дыханием. Подумайте о том, что случится, если зависимость победит, причем представляйте себе последствия в самых ярких деталях. Это может послужить останавливающим фактором.

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