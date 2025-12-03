Что подарить близким: список универсальных идей к Новому году

Выбор подарков к Новому году — задача ответственная. Хочется всем угодить, при этом не разориться и не сойти с ума, придумывая что-то более оригинальное, чем кружка и «праздничные» носочки. Готовимся к празднику вместе.

Новый год — это как раз тот праздник, когда внимание дороже подарка, потому придется в каждую коробочку вложить «частичку своей души». Что это значит? То, что даже в случае с универсальными подарками придется учитывать особенности и предпочтения человека, которому эта условная кружка или носочки предназначаются.

Выпечка

Почти беспроигрышный вариант, если, конечно, вы готовы заморочиться и провести день на кухне, а ваши близкие не сидят на жесткой диете. Новогоднее печенье с разными добавками — от орехов до шоколадных капель, — разложенное в красивые пакетики или баночки точно порадует. Учитывайте индивидуальную непереносимость и вкусы близких! Меняйте муку и добавки в зависимости от того, кому будете дарить конкретную партию печенья.

Можно приготовить и не простое печенье, а бискотти, можно напечь кексов или штолленов, если вы продвинутый кулинар и времени у вас примерно вагон. Главное, не делать булки из сдобного теста, которые зачерствеют через день.

Варенье и джемы

Продолжаем говорить о еде. Необычное варенье, приготовленное с любовью, разлитое по симпатичным банкам, украшенным наклейками с добрыми пожеланиями, — тоже отличный подарок. Если вы не умеете варить варенье, никто не мешает и купить нечто оригинальное, например, варенье из лепестков роз, из острого перца, грецких орехов, шишек. Дополнить съедобный подарок можно хорошим чаем или кофе.

Плед

Вот что никогда не будет лишним, так это мягкий плед. Выбор материалов и расцветок почти безграничен, можно подобрать под любой интерьер и настроение. А если хочется чего-то нестандартного, берите плед с рукавами — прекрасный вариант для любителей читать или залипать в соцсеточки лежа.

Фотоальбомы и фоторамки

Только не пустые! Заполните хотя бы пару страниц фотографиями человека, которому собираетесь это подарить. В альбом для старших родственников можно вставить свои фото или фото ваших детей, бабушки и дедушки такое любят. А если к альбому приложить сертификат на фотосессию, подарок станет еще ценнее.

Диффузоры для дома

Немного рискованно, если не уверены, что в курсе любимых ароматов человека, но легкие ароматы типа хлопка или бергамота скорее всего отторжения не вызовут. А еще многие диффузоры очень стильно смотрятся.

Термокружка

Не устанем рекомендовать это поистине гениальное изобретение человечества. Кофе или чаек, который всегда с тобой и не остывает — лучший способ поднять настроение.

Набор банных полотенец

Мягкие, пушистые полотенца всегда пригодятся. А если еще и с цветом угадаете, счастье будет полным.

Книги

Не все любят читать, но никто не откажется от красивого подарочного издания. А если вы точно знаете, о какой книге мечтает ваш близкий, и сумели ее добыть, — станете героем вечера и личным волшебником.

Ортопедическая подушка

И не надо шуток про «клуб тех, кому за 40». Ортопедическая подушка — вещь крайне нужная, кто попробовал, тот на обычной спать больше не захочет. Разве что дети такой подарок вряд ли оценят, но им можно подарить дакимакуру. Не так полезно, но забавно и обнимательно. Кстати, есть еще отличный вариант для людей, страдающих бессонницей — подушка с травами. Главное, чтобы у человека не было аллергии.

Умная колонка

Почти беспроигрышный вариант как для взрослых, так и для детей. И музыку включит, и про погоду расскажет, и просто поболтать можно.

Какой бы вариант вы ни выбрали, не забудьте вложить в коробку открытку с самыми теплыми пожеланиями. Это иногда гораздо важнее, чем самый дорогой подарок.

