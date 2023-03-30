6 советских привычек, которые переняли экоактивисты по всему миру

В СССР и постсоветском пространстве были привычки, над которыми за рубежом смеялись, считали их странными. И только ближе к 2000-м люди советской закалки начали отходить от старых шаблонов жизни.

Однако спустя 30 лет те самые особенные черты бережливого советского человека вошли в тренды на Западе, в особенности у защитников природы.

Все свое ношу в авоське

В период дефицита в СССР были популярны сетчатые сумки — авоськи. Они легкие, можно положить в карман, и выдерживают более 50 кг — их главные преимущества. Такие сумки были в каждой советской семье, но за рубежом их мало кто использовал.

Когда заговорили о гибели планеты, над «сетками» уже не потешаются. Их покупают для многоразового использования, порой за немаленькие деньги, особенно по меркам Союза. К слову, не так давно Louis Vuitton выпустил свою версию авоськи за 32 тыс. рублей.

Бумажная упаковка

Как не вспомнить колбасу, которую повсеместно заворачивали в бумагу, иногда и просто в газету. Никаких пакетов.

Сейчас это называется «крафт». В такую бумагу заворачивают продукцию самые дорогие фермерские магазины, цветочные букеты в этой обертке считаются оригинальными и красивыми, в нее заворачивают подарки, красиво перевязывая бечевкой (совсем как колбасу). Кроме того, можно вспомнить все пакеты из самых известных сетевых точек фастфуда.

Стирать целлофановые пакеты

В СССР, да и в современной России, тяжело представить дом, в котором не было бы пакета для пакетов. Эта привычка перекочевала из тех времен, когда целлофановые упаковки были в дефиците. С ними обращались бережно, выбрасывали редко и стирали, чтобы использовать не один раз, в том числе пакеты от молока, в которых хранилось все — от круп до денег.

В наши дни экоактивисты из разных стран мира тоже не выбрасывают полиэтиленовые пакеты, чтобы не загрязнять лишний раз природу.

Огород на кухне

Иностранцы в прошлом веке считали выращивание овощей на подоконниках признаком бедности, проще ведь сходить в магазин и купить то, что нужно. Но когда люди задумались об экологически чистых продуктах, оказалось, что это прекрасный способ.

Во всем мире люди пришли к выводу, что растить собственный лук и зелень, тот же базилик, на подоконнике просто удобнее, чем покупать в магазине обработанные химикатами аналоги.

Сданная бутылка рубль бережет

В СССР к стеклянные бутылки собирали, а потом сдавали на переработку. Этим занимались и взрослые, и дети. Малыши благодаря такому труду могли часто позволить себе лишнюю конфету или жвачку.

Теперь нельзя представить, чтобы в странах цивилизованного Запада кто-то выбросил стеклянную бутылку не в тот контейнер. Или предпочел пластик или жесть «многоразовой» таре.

Кашпо из жестяных банок

Опять-таки из-за экономии советские люди умели дать вторую жизнь многим вещам. Жестяные банки не стали исключением. Их использовали как горшки для комнатных цветов или опять же для выращивания зелени на кухне.

На Западе тоже не сразу переняли эту идею. Мотивацией к действию стала забота об окружающей среде и диких животных. Процесс разложения жестяной банки занимает десятки лет, что наносит вред экологии. Кроме того, дикие звери в поисках еды часто натыкаются на острые края банки, травмируются и умирают.

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