4 вкуснейшие начинки для приготовления каннелони

Каннеллони — это такие макаронные трубки достаточно большого диаметра, специально созданные итальянскими поварами, как идеальный «каркас» для самых разных начинок. В зависимости от рецепта и наших предпочтений каннеллони могут быть горячей закуской или подаваться, как основное блюдо.

В процессе приготовления начинка выпускает сок. Он придает макаронам упругость и максимальную вкусовую насыщенность. Главное правило приготовления каннеллони — достаточно плотная начинка. Она должна оставаться внутри трубочек и гармонировать с соусом.

Мы приготовим четыре восхитительные начинки, и они превратят наше блюдо в кулинарный шедевр.

Шпинат и рикотта

Это самая популярная в Италии и любимая многими классическая начинка. Нежная, ароматная и очень сытная.

Дли приготовления понадобятся:

Сыр рикотта — 500 г

Свежий шпинат — 400-500 г

Яйцо — 1 шт.

Тертый пармезан — 100 г

Чеснок — 1-2 зубчика

Мускатный орех — щепотка

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Томатный соус — 0,5 л или столько, сколько потребуется

Как готовим:

Шпинат обжариваем на сковороде с чесноком до «увядания». Даем остыть и хорошо отжимаем всю лишнюю жидкость.

В большой миске смешиваем рикотту, яйцо, пармезан, измельченный шпинат, мускатный орех (обязательно!), соль и перец.

Тщательно вымешиваем до однородной массы. Фаршируем наши каннелони.

Наливаем часть томатного соуса на дно формы. Наполняем ее каннеллони. Сверху поливаем оставшимся соусом и посыпаем моцареллой или пармезаном. Запекаем до золотистой корочки.

Фарш из говядины и свинины

Богатый, насыщенный вкус, будет чем-то напоминать традиционную для итальянской кухни пасту болоньезе. Но на самом деле — это совсем другая история.

Для приготовления нам понадобятся:

Говяжий фарш — 300 г

Свиной фарш — 200 г

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Вяленые томаты — 3-4 шт.

Свежий розмарин или орегано — несколько веточек

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как готовим:

На оливковом масле обжариваем мелко нарубленный лук, натертую на крупной терке морковь и выдавленный через пресс чеснок. Когда овощи станут мягкими, добавляем фарш и готовим, разбивая комки, до румянца.

Добавляем тонко нарезанные вяленые томаты и мелко нарезанную зелень. Солим. Перчим. Тушим 5-7 минут. Перед тем, как начинять трубочки нужно дать начинке полностью остыть. Это важно! Идеальное сочетаться эти каннелони будут с бешамелем и томатным соусом. Сделаем на дне формы «зебру», чередуя полосы бешамеля и томатного соуса. Такую же сеточку нанесем поверх каннелони. Можно обойтись без томатного соуса, используя только бешамель. Получится очень нежно.

Лосось и сливочный сыр

Эта элегантная и нежная начинка подойдет для особого случая. Еще одна кулинарная классика, которая никогда не подведет.

Для приготовления понадобятся:

Филе лосося — 400 г

Сливочный сыр (типа Филадельфия) — 200 г

Укроп — большой пучок

Цедра половины лимона

Сок половины лимона

Соль, белый перец — по вкусу

Как готовим:

Филе слабосоленого лосося нарезаем мелким кубиком.

Смешиваем его в миске со сливочным сыром, мелко нарубленным укропом, цедрой и лимонным соком.

Если нужно — аккуратно присаливаем и поперчим.

Идеальный вкус блюду дадут бешамель с добавлением ложки дижонской горчицы. Можно использовать соус на основе сливок, добавив в него укроп. Запекать не надо. Получится очень изысканно и «как в ресторане».

Тыква и горгонзола

Это такое, достаточно смелое сочетание. Гурманы оценят и поймут. Сладковатая тыква, пикантная горгонзола и хрустящий бекон создадут потрясающую палитру текстур и вкусов.

Для приготовления понадобятся:

Запеченная тыквенная мякоть — 400 г

Сыр горгонзола — 150 г

Рикотта или творожный сыр — 100 г

Бекон — 70-100 г

Шалфей — несколько листиков

Мускатный орех — щепотка

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как готовим:

Тыкву запекаем в духовке до мягкости. Даем ей остыть и разминаем в пюре.

Смешиваем его в миске вместе с раскрошенными рикоттой, горгонзолой, поджаренными ломтиками бекона и шалфеем.

Добавляем мускатный орех, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

Фаршируем этой массой наши каннеллони и запекаем под грибным сливочным соусом. Можно использовать все тот же густой соус бешамель. Сверху посыпаем молотыми грецкими орехами для хрустящего эффекта.

Несекретные секреты:

Начинить каннелони легко, если использовать кондитерский мешок или просто ложку с длинной ручкой.

В большинстве рецептов каннелони фаршируют сухими и они готовятся при запекании, получая достаточно влаги от фарша и из соуса. Но если вы сомневаетесь, что они при запекании дойдут до готовности, то сухие трубочки каннелони можно предварительно отварить на 2-3 минуты меньше, чем указано на упаковке и фаршировать полуготовыми. Тогда они точно и дойдут и не развалятся при запекании.

Приятного аппетита! Пусть наши каннеллони будут безупречными!

