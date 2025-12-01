Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

4 вкуснейшие начинки для приготовления каннелони

Автор: Ева Шварц

Ссылка https://kuban24.tv/item/4-vkusnejshie-nachinki-dlya-prigotovleniya-kanneloni
4 вкуснейшие начинки для приготовления каннелони
Фото freepik.com

Каннеллони — это такие макаронные трубки достаточно большого диаметра, специально созданные итальянскими поварами, как идеальный «каркас» для самых разных начинок. В зависимости от рецепта и наших предпочтений каннеллони могут быть горячей закуской или подаваться, как основное блюдо.

В процессе приготовления начинка выпускает сок. Он придает макаронам упругость и максимальную вкусовую насыщенность. Главное правило приготовления каннеллони — достаточно плотная начинка. Она должна оставаться внутри трубочек и гармонировать с соусом.

Мы приготовим четыре восхитительные начинки, и они превратят наше блюдо в кулинарный шедевр.

Шпинат и рикотта

Фото freepik.com

Это самая популярная в Италии и любимая многими классическая начинка. Нежная, ароматная и очень сытная.

Дли приготовления понадобятся:

  • Сыр рикотта — 500 г
  • Свежий шпинат — 400-500 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Тертый пармезан — 100 г
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Мускатный орех — щепотка
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу
  • Томатный соус — 0,5 л или столько, сколько потребуется

Как готовим:

Шпинат обжариваем на сковороде с чесноком до «увядания». Даем остыть и хорошо отжимаем всю лишнюю жидкость.

В большой миске смешиваем рикотту, яйцо, пармезан, измельченный шпинат, мускатный орех (обязательно!), соль и перец.

Тщательно вымешиваем до однородной массы. Фаршируем наши каннелони.

Наливаем часть томатного соуса на дно формы. Наполняем ее каннеллони. Сверху поливаем оставшимся соусом и посыпаем моцареллой или пармезаном. Запекаем до золотистой корочки.

Фарш из говядины и свинины

Фото freepik.com

Богатый, насыщенный вкус, будет чем-то напоминать традиционную для итальянской кухни пасту болоньезе. Но на самом деле — это совсем другая история.

Для приготовления нам понадобятся:

  • Говяжий фарш — 300 г
  • Свиной фарш — 200 г
  • Луковица — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Вяленые томаты — 3-4 шт.
  • Свежий розмарин или орегано — несколько веточек
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как готовим:

На оливковом масле обжариваем мелко нарубленный лук, натертую на крупной терке морковь и выдавленный через пресс чеснок. Когда овощи станут мягкими, добавляем фарш и готовим, разбивая комки, до румянца.

Добавляем тонко нарезанные вяленые томаты и мелко нарезанную зелень. Солим. Перчим. Тушим 5-7 минут. Перед тем, как начинять трубочки нужно дать начинке полностью остыть. Это важно! Идеальное сочетаться эти каннелони будут с бешамелем и томатным соусом. Сделаем на дне формы «зебру», чередуя полосы бешамеля и томатного соуса. Такую же сеточку нанесем поверх каннелони. Можно обойтись без томатного соуса, используя только бешамель. Получится очень нежно.

Лосось и сливочный сыр

Фото freepik.com

Эта элегантная и нежная начинка подойдет для особого случая. Еще одна кулинарная классика, которая никогда не подведет.

Для приготовления понадобятся:

  • Филе лосося — 400 г
  • Сливочный сыр (типа Филадельфия) — 200 г
  • Укроп — большой пучок
  • Цедра половины лимона
  • Сок половины лимона
  • Соль, белый перец — по вкусу

Как готовим:

Филе слабосоленого лосося нарезаем мелким кубиком.

Смешиваем его в миске со сливочным сыром, мелко нарубленным укропом, цедрой и лимонным соком.

Если нужно — аккуратно присаливаем и поперчим.

Идеальный вкус блюду дадут бешамель с добавлением ложки дижонской горчицы. Можно использовать соус на основе сливок, добавив в него укроп. Запекать не надо. Получится очень изысканно и «как в ресторане».

Тыква и горгонзола

Фото freepik.com

Это такое, достаточно смелое сочетание. Гурманы оценят и поймут. Сладковатая тыква, пикантная горгонзола и хрустящий бекон создадут потрясающую палитру текстур и вкусов.

Для приготовления понадобятся:

  • Запеченная тыквенная мякоть — 400 г
  • Сыр горгонзола — 150 г
  • Рикотта или творожный сыр — 100 г
  • Бекон — 70-100 г
  • Шалфей — несколько листиков
  • Мускатный орех — щепотка
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Как готовим:

Тыкву запекаем в духовке до мягкости. Даем ей остыть и разминаем в пюре.

Смешиваем его в миске вместе с раскрошенными рикоттой, горгонзолой, поджаренными ломтиками бекона и шалфеем.

Добавляем мускатный орех, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

Фаршируем этой массой наши каннеллони и запекаем под грибным сливочным соусом. Можно использовать все тот же густой соус бешамель. Сверху посыпаем молотыми грецкими орехами для хрустящего эффекта.

Несекретные секреты:

Начинить каннелони легко, если использовать кондитерский мешок или просто ложку с длинной ручкой.

В большинстве  рецептов каннелони фаршируют сухими и они готовятся при запекании, получая достаточно влаги от фарша и из соуса. Но если вы сомневаетесь,  что они при запекании дойдут до готовности,  то сухие трубочки каннелони можно предварительно отварить на 2-3 минуты меньше, чем указано на упаковке и фаршировать полуготовыми. Тогда они точно и дойдут и не развалятся при запекании.

Приятного аппетита! Пусть наши каннеллони будут безупречными!

 

Читать также:

Три простых маринада для нежнейшей курицы в духовке

 

Ева Шварц - журналист и редактор рубрики «Кухня» портала Кубань 24. Специализируется на темах: кулинария, здоровое питание.

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
ТОП 5 СТАТЕЙ
Хорошие и плохие дни: лунный календарь на декабрь 2025 года
Хорошие и плохие дни: лунный календарь на декабрь 2025 года
День отца в России в 2026 году: когда отмечают этот молодой праздник
День отца в России в 2026 году: когда отмечают этот молодой праздник
Рамадан: когда начинается в 2026 году, правила и ограничения
Рамадан: когда начинается в 2026 году, правила и ограничения
20 слов в русском языке, значение которых не знает 90% носителей
20 слов в русском языке, значение которых не знает 90% носителей
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Прямой эфир
Мы в соцсетях