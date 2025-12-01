4 вкуснейшие начинки для приготовления каннелони
Каннеллони — это такие макаронные трубки достаточно большого диаметра, специально созданные итальянскими поварами, как идеальный «каркас» для самых разных начинок. В зависимости от рецепта и наших предпочтений каннеллони могут быть горячей закуской или подаваться, как основное блюдо.
В процессе приготовления начинка выпускает сок. Он придает макаронам упругость и максимальную вкусовую насыщенность. Главное правило приготовления каннеллони — достаточно плотная начинка. Она должна оставаться внутри трубочек и гармонировать с соусом.
Мы приготовим четыре восхитительные начинки, и они превратят наше блюдо в кулинарный шедевр.
Шпинат и рикотта
Это самая популярная в Италии и любимая многими классическая начинка. Нежная, ароматная и очень сытная.
Дли приготовления понадобятся:
- Сыр рикотта — 500 г
- Свежий шпинат — 400-500 г
- Яйцо — 1 шт.
- Тертый пармезан — 100 г
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Мускатный орех — щепотка
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
- Томатный соус — 0,5 л или столько, сколько потребуется
Как готовим:
Шпинат обжариваем на сковороде с чесноком до «увядания». Даем остыть и хорошо отжимаем всю лишнюю жидкость.
В большой миске смешиваем рикотту, яйцо, пармезан, измельченный шпинат, мускатный орех (обязательно!), соль и перец.
Тщательно вымешиваем до однородной массы. Фаршируем наши каннелони.
Наливаем часть томатного соуса на дно формы. Наполняем ее каннеллони. Сверху поливаем оставшимся соусом и посыпаем моцареллой или пармезаном. Запекаем до золотистой корочки.
Фарш из говядины и свинины
Богатый, насыщенный вкус, будет чем-то напоминать традиционную для итальянской кухни пасту болоньезе. Но на самом деле — это совсем другая история.
Для приготовления нам понадобятся:
- Говяжий фарш — 300 г
- Свиной фарш — 200 г
- Луковица — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Вяленые томаты — 3-4 шт.
- Свежий розмарин или орегано — несколько веточек
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Как готовим:
На оливковом масле обжариваем мелко нарубленный лук, натертую на крупной терке морковь и выдавленный через пресс чеснок. Когда овощи станут мягкими, добавляем фарш и готовим, разбивая комки, до румянца.
Добавляем тонко нарезанные вяленые томаты и мелко нарезанную зелень. Солим. Перчим. Тушим 5-7 минут. Перед тем, как начинять трубочки нужно дать начинке полностью остыть. Это важно! Идеальное сочетаться эти каннелони будут с бешамелем и томатным соусом. Сделаем на дне формы «зебру», чередуя полосы бешамеля и томатного соуса. Такую же сеточку нанесем поверх каннелони. Можно обойтись без томатного соуса, используя только бешамель. Получится очень нежно.
Лосось и сливочный сыр
Эта элегантная и нежная начинка подойдет для особого случая. Еще одна кулинарная классика, которая никогда не подведет.
Для приготовления понадобятся:
- Филе лосося — 400 г
- Сливочный сыр (типа Филадельфия) — 200 г
- Укроп — большой пучок
- Цедра половины лимона
- Сок половины лимона
- Соль, белый перец — по вкусу
Как готовим:
Филе слабосоленого лосося нарезаем мелким кубиком.
Смешиваем его в миске со сливочным сыром, мелко нарубленным укропом, цедрой и лимонным соком.
Если нужно — аккуратно присаливаем и поперчим.
Идеальный вкус блюду дадут бешамель с добавлением ложки дижонской горчицы. Можно использовать соус на основе сливок, добавив в него укроп. Запекать не надо. Получится очень изысканно и «как в ресторане».
Тыква и горгонзола
Это такое, достаточно смелое сочетание. Гурманы оценят и поймут. Сладковатая тыква, пикантная горгонзола и хрустящий бекон создадут потрясающую палитру текстур и вкусов.
Для приготовления понадобятся:
- Запеченная тыквенная мякоть — 400 г
- Сыр горгонзола — 150 г
- Рикотта или творожный сыр — 100 г
- Бекон — 70-100 г
- Шалфей — несколько листиков
- Мускатный орех — щепотка
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Как готовим:
Тыкву запекаем в духовке до мягкости. Даем ей остыть и разминаем в пюре.
Смешиваем его в миске вместе с раскрошенными рикоттой, горгонзолой, поджаренными ломтиками бекона и шалфеем.
Добавляем мускатный орех, соль и перец. Тщательно перемешиваем.
Фаршируем этой массой наши каннеллони и запекаем под грибным сливочным соусом. Можно использовать все тот же густой соус бешамель. Сверху посыпаем молотыми грецкими орехами для хрустящего эффекта.
Несекретные секреты:
Начинить каннелони легко, если использовать кондитерский мешок или просто ложку с длинной ручкой.
В большинстве рецептов каннелони фаршируют сухими и они готовятся при запекании, получая достаточно влаги от фарша и из соуса. Но если вы сомневаетесь, что они при запекании дойдут до готовности, то сухие трубочки каннелони можно предварительно отварить на 2-3 минуты меньше, чем указано на упаковке и фаршировать полуготовыми. Тогда они точно и дойдут и не развалятся при запекании.
Приятного аппетита! Пусть наши каннеллони будут безупречными!
