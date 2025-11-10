Заикание у детей: причины и способы лечения

Ребенок пытается что-то сказать, но его речь, как будто «заедает». Он не может плавно произносить звуки, «спотыкается» на отдельных слогах или словах, непроизвольно их повторяет, тянет, останавливается, судорожно пытаясь высказать свою мысль. Медицина называет это логоневрозом, но чаще употребляется термин — заикание.

Заикание не считается болезнью в традиционном смысле. Эта патология классифицируется, как нарушение или расстройство беглости речи. Человек, подверженный заиканию точно знает, что хочет сказать, но не может поддерживать нормальный темп, ритм и плавность речи. И все это сопровождается судорогами мышц речевого аппарата — губ, языка и гортани. Заикание можно приобрести в зрелом возрасте. Но чаще оно проявляется в детстве. Понимание причин заикания у ребенка — очень важно для родителей и врачей. Это поможет выбрать правильное и эффективное лечение.

Формы заикания

Существуют различные виды заикания: тоническое, клоническое, смешанное. Специалисты классифицирует его по характерным особенностям речевых судорог и по причине возникновения. От того, какая форма заикания у ребенка, зависит методика его лечения.

Тоническое заикание проявляется, как напряженные паузы в речи. Ребенок растягивает звуки и как бы «застревает» на них в середине или в начале слова. Например: «К—ошка» или «Соб-б-б-бака».

Клоническое заикание это многократное повторение одного и того же звука, слова или отдельных слогов. Например: «Бе-бе-бе-без сиропа» или «По-по-по-пойдем гу-гу-гулять».

Смешанное, тонико-клоническое, заикание — наиболее распространенное. Оно сочетает в себе оба типа. Например, вначале предложения идет повторение звука или слога, а затем, наступает напряженная пауза.

С чем это связано

Невротический логоневроз или невротическое заикание врачи связывают с психологическими причинами. Она часто возникает у детей в возрасте от 2 до 6 лет от сильного испуга или хронического стресса. Как, говориться — ничего не предвещало беды, малыш рос, в любви, ласке, тишине и спокойствии. Речь его развивалась соответственно возрасту и вдруг он оказывается в эпицентре семейных скандалов. Ссоры, крики, взаимные оскорбления. Впрочем, поводом для возникновения у ребенка заикания могут стать даже «тихий» развод родителей или поступление в детский сад. Также подтолкнуть к заиканию могут авария, нападение собаки или потеря близкого человека.

Такому типу заикания характерна некоторая «волнообразность». Когда обстановка вокруг спокойная, ссоры стихают, детский сад перестает пугать, страхи забываются, то заикание исчезает. Совсем или почти. Почти — потому что при стрессе оно проявляется вновь и даже усиливается.

Неврозоподобное заикание от окружающей обстановки и психоэмоционального состояния ребенка не зависит. Оно может возникнуть от органических поражений головного мозга — вследствие родовой травмы, гипоксии, тяжелых заболеваний перенесенных в раннем возрасте. Проявляется такое заикание постепенно, как правило, к 3-4 годам и может сопровождаться монотонной, невыразительной речью, «кашей во рту» и даже нарушениями моторики и концентрации внимания.

Коррекция и лечение

Избавить ребенка от заикания в «домашних условиях», а тем более «народными» методами невозможно, несмотря на массу положительных примеров из истории, литературы и мифологии. Лечение заикания — всегда комплекс различных мер и работа нескольких специалистов.

Педиатр сможет оценить общее состояние здоровья ребенка, учтет или исключит сопутствующие заболевания.

Невролог должен оценить состояние нервной системы и при необходимости назначить успокоительные препараты, чтобы снизить судорожную активность и стабилизировать нервные процессы.

Психиатр или психотерапевт проработает психологическими причины, выявит страхи и, поможет ребенку, а также его родителям научиться справляться с тревогой.

Логопед возьмет на себя основную задачу по коррекции речи. Научит ребенка правильно дышать, а это основа плавной речи, назначит или проведет необходимое количество сеансов по расслаблению артикуляционных мышц. Используя речевые шаблоны и другие приемы, от пения до декламации стихов скорректирует речь пациента до комфортного уровня. Научит решению речевых заданий — от произношения простых слов и фраз до спонтанной речи в стрессовых ситуациях.

Прежде всего — вы родители

Роль родителей в процессе лечения заикания ребенка, их психологическая поддержка — одна из ключевых. Создание благоприятной атмосферы в семье — непременное условие положительного результата.

Ребенку с заиканием обязательно нужно обеспечить соблюдение режима дня, полноценный сон, отдых и ограничение возбуждающих активностей. Сократить насколько это возможно просмотр мультфильмов, подвижные и компьютерные игры и т. д. Только мягко. Без нажима. Чтобы не вызвать дополнительный стресс.

Семейные ссоры, выяснение отношений на повышенных тонах в присутствии ребенка не приемлемы. Так же как критика в его адрес, тем более, если она связанна с его заиканием. С ребенком нужно говорить медленно плавно, а главное — спокойно. Тогда он начнет на уровне подсознания копировать темп и вашу манеру речи. Перебивать ребенка и договаривать за него слова «помогая» закончить фразу — недопустимо.

Спокойствие и уверенность

Нельзя акцентировать внимание на дефекте речи вашего ребенка. То, что «он заикается» нужно говорить только врачу, а не всем подряд, знакомым и незнакомым. Тем более в присутствии самого ребенка. «Лучший» способ усилить проблему — это требовать от малыша «говорить правильно». Все эти «повтори еще раз, только нормально», «не спеши», «говори медленно» и «успокойся, а потом скажи» — только создают дополнительный стресс. От такой «помощи» у ребенка может развиться боязнь речи, а заикание никуда не уйдет.

И, самое главное — не нужно паниковать. Ваше тревожное состояние передается ребенку, так же как спокойствие и уверенность в том, что вместе вы справитесь. Но и ждать, что заикание пройдет само по себе, не стоит. Чем раньше вы обратитесь к специалисту — педиатру, логопеду или неврологу, тем быстрее от него ребенок избавится. В возрасте от 2 до 5 лет, при раннем начале комплексной терапии в 70-80% случаев детское заикание удается полностью устранить.

Читать также:

Ребенок не ест — что делать? Пять советов родителям