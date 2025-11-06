Спелеологи обнаружили новую пещеру в Мостовском районе

Новую пещеру спелеологии Краснодарского регионального отделения РГО нашли в гипсовых провалах в долине реки Кизинчи в ходе экспедиции.

Основной целью экспедиции было обследование известных пещер и поиск новых карстовых образований.

При изучении космоснимков и карт исследователи обратили внимание на серию карстовых провалов на правом берегу Кизинчи. Это участок гипсовых пород, залегающих на известняках. Вода идет сюда с юга, из района поляны Лиман, и движется на север к реке. По пути есть несколько крупных провалов. Расстояние между ними составляет несколько сотен метров. Такая структура свидетельствует о возможном наличии значительной подземной системы.

Руководитель экспедиции Андрей Остапенко отметил, что этот район известен своими карстовыми формами, но, судя по всему, потенциал еще не исчерпан.

«Провалы тянутся цепочкой, и все указывает на то, что под нами может скрываться крупная подземная система. Мы только начали ее изучение», — цитирует Остапенко пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

Читайте также: в Сочи на раскопках грота нашли орудия, изготовленные в схожей с Китаем технике.

Подпишись, здесь всегда интересно.