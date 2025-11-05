Школьную столовую в Краснодаре признали лучшей в России

Столовая краснодарской школы № 97 покорила всю Россию. Она стала лучшей в стране среди городов-миллионников, впечатлив не только вкусной едой, но и инновациями в детском питании.

В столовой школы № 97 в Краснодаре следят не только за вкусом, но и за внешним видом. Красиво поданное блюдо всегда вызывает аппетит у школьников.

«Дети безумно любят запеканку с вишней. Мы творог пропускаем через протирочную машину, на выходе получается подобие пудинга, и для детей это настоящий десерт», — говорит заведующая производством Анастасия Бунина.

Рецепты из этой столовой обсуждаются и готовятся даже после учебного дня. Многодетная мама Наталья Косыч вместе со своими детьми регулярно пробует приготовить полюбившиеся ее детям школьные блюда.

«Младшему ребенку нравится запеканка с вишней. Старшему — котлеты. Я заинтересовалась, что в них особенного. Оказалось, что там уникальная рецептура, смешиваются два фарша — рыбный и куриный», — делится мать ученика школы № 97 Краснодара Наталья Косыч.

Настоящие мясные бульоны, свежая выпечка и фрукты. Это и есть формула вкуса. Полноценный обед, который дает энергию для учебы и спорта.

«Ученики любят посещать свою столовую. Сегодня одно из их любимых меню — щи из свежей капусты, чахохбили из кур, каша пшеничная, соленые огурцы и свежее яблоко», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Дубовая.

В столовой заботятся и об интерьере. Например, арт-кафе «Большая перемена» выполнено в стиле одноименного фильма, снятого по повести учителя вечерней школы Георгия Садовникова.

«По его же сценарию был снят фильм «Большая перемена». Поэтому лента о нашей школе, о наших детях. Это нашло отражение в нашем интерьере», — отмечает директор школы № 97 Краснодара Наталья Хасанова.

Приобрести горячий обед ученики могут через терминал с помощью школьной карты. С ее помощью родители через приложение могут узнать, во сколько ребенок поел и что именно.

