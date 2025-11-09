Двое взрослых погибли и два ребенка пострадали в ДТП на Крымском мосту

Смертельная авария произошла 8 ноября около 20:50 на автомобильной части Крымского моста автодороги Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes ехал со стороны Тамани и при обгоне рейсового автобуса Краснодар — Севастополь потерял контроль над машиной.

В результате иномарка врезалась в бетонное ограждение и перевернулась. Ее водитель и пассажир скончались на месте происшествия от полученных травм. Также пострадали двое несовершеннолетних, находившихся в салоне автомобиля. Их доставили в больницу, сообщает официальный Telegram-канал МВД по Республике Крым.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются. На место происшествия прибыл исполняющий обязанности Керченского транспортного прокурора. Проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты под контроль, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

