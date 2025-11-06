Водитель и пассажир погибли в ДТП на трассе из КЧР в Мостовском районе

Авария со смертельным исходом произошла около 00:20 6 ноября на дороге Лабинск — Мостовской — граница Карачаево-Черкесской республики в Мостовском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora по пути из Карачаево-Черкесской республики в сторону поселка Мостовского не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате ДТП на месте до приезда скорой скончались водитель и женщина-пассажир. Еще два пассажира получили травмы, 23-летняя девушка и 39-летний мужчина госпитализированы. Оба пострадавших — жители соседних республик.

Полицейские устанавливают личности погибших. Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

