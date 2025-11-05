Logo
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП в Крымском районе

Происшествия
Авария со смертельным исходом произошла 5 ноября около 9:00 на 25 км трассы Краснодар — Верхнебаканский в Крымском районе.

По предварительным данным, на полосе встречного движения в запрещенном для обгона месте столкнулись автомобили Nissan и Chevrolet Niva.

В результате ДТП водитель Nissan погиб до приезда скорой медицинской помощи, водитель и пассажир Chevrolet Niva госпитализированы в центральную районную больницу, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

