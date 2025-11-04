Девушка и пенсионерка погибли в перевернувшемся на трассе в Сочи внедорожнике

Авария произошла днем 4 ноября в селе Нижняя Хобза Лазаревского района.

По предварительным данным, 67-летний местный житель за рулем автомобиля марки Chevrolet Niva врезался в металлическое ограждение. От удара машина перевернулась.

В результате ДТП водитель получил травмы. На месте происшествия погибла 22-летняя пассажирка. Еще одна пассажирка Chevrolet Niva, 68-летняя женщина, скончалась в карете скорой помощи .

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозаписи с места аварии выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден перевернувшийся дымящийся автомобиль.

Подпишись, здесь всегда интересно.