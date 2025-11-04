Logo
Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vnedorozhnik-vyletel-s-trassy-i-perevernulsya-v-sochi-est-pogibshij
Внедорожник вылетел с трассы и перевернулся в Сочи, есть погибший
Фото t.me/sochitypical

Смертельная авария произошла днем 4 ноября на трассе в селе Нижняя Хобза.

Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден автомобиль, лежащий колесами вверх за дорожным ограждением, а также задымление. Также можно рассмотреть, как возгорание пытаются погасить при помощи огнетушителей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на месте аварии работает пожарный расчет. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб и еще двое получили травмы.

Информация об аварии уточняется.

Читайте также: двое детей попали в больницу после ДТП с грузовиком в Сочи. Авария с участием большегруза и двух легковых автомобилей произошла 2 ноября в поселке Лазаревское. В результате ДТП пострадали двое малолетних детей и взрослый.

