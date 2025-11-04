Внедорожник вылетел с трассы и перевернулся в Сочи, есть погибший

Смертельная авария произошла днем 4 ноября на трассе в селе Нижняя Хобза.

Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден автомобиль, лежащий колесами вверх за дорожным ограждением, а также задымление. Также можно рассмотреть, как возгорание пытаются погасить при помощи огнетушителей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на месте аварии работает пожарный расчет. По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб и еще двое получили травмы.

Информация об аварии уточняется.

