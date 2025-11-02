Двое детей попали в больницу после ДТП с грузовиком в Сочи

Авария с участием фуры и двух легковых автомобилей произошла 2 ноября в поселке Лазаревское. Пострадали двое малолетних детей и взрослый.

По предварительным данным, 58-летний водитель грузовика Foton не выдержал дистанцию и столкнулся со стоящим на перекрестке автомобилем Toyota. После удара большегруз продолжил движение через перекресток и столкнулся с легковым автомобилем «ИЖ». В ДТП пострадали двое детей 2-х и 5 лет из японского авто, а также 49-летний водитель «ИЖ». Их госпитализировали в городскую больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РОССИИ по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Ход и результаты проверки прокуратура района взяла на контроль, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

