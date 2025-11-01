В Белореченске Volkswagen врезался в полицейский автомобиль с мигалками

Авария с участием автомобиля правоохранительных органов произошла ночью 31 октября на перекрестке улиц Красной и Интернациональной в Белореченске.

По предварительным данным, 34-летний местный житель за рулем автомобиля Volkswagen Jetta двигался на разрешающий сигнал светофора и не уступил дорогу полицейскому автомобилю Skoda Octavia с включенными мигалками и звуковыми сигналами. Служебное авто ехало на красный свет.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили повреждения. В отношении водителя Volkswagen составили административный протокол по статье о непредоставлении преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Местному жителю грозит штраф в размере от 7,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

