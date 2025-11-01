Мотоциклист с пассажиркой попали под рабочий трамвай в центре Краснодара

Авария с участием трамвая произошла 31 октября около 22:00 на улице Ставропольской рядом с депо.

О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, от удара трамвай сошел с рельсов, а мотоциклиста и его пассажирку с травмами увезли на скорой.

По предварительным данным, мотоциклист двигался по улице Ставропольской со стороны улицы Полины Осипенко в сторону улицы 2-я Пятилетка. Он проигнорировал дорожный знак «Уступи дорогу» и врезался в рабочий трамвай, который выезжал из депо.

Виновника аварии и его пассажирку доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

