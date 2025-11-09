В Краснодаре женщина сорвала флаги РФ и выбросила их в мусор

Информация об инциденте на улице Ратной Славы распространилась в соцсетях.

На кадрах видно, что ранним утром 8 ноября женщина сорвала гирлянду из российских флагов со здания. По словам автора поста, затем неизвестная выкинула флаги в мусорку.

Публикацией заинтересовались в полиции краевой столицы. Правоохранители инициировали доследственную проверку, чтобы установить личность женщины и мотивы ее поступка.

«По окончании разбирательства стражи правопорядка примут процессуальное решение и дадут оценку действиям указанной гражданки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

