Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре женщина сорвала флаги РФ и выбросила их в мусор

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhenshhina-sorvala-flagi-rf-i-vybrosila-ih-v-musor
В Краснодаре женщина сорвала флаги РФ и выбросила их в мусор
Фото t.me/tipichkras/71637?single

Информация об инциденте на улице Ратной Славы распространилась в соцсетях.

На кадрах видно, что ранним утром 8 ноября женщина сорвала гирлянду из российских флагов со здания. По словам автора поста, затем неизвестная выкинула флаги в мусорку.

Публикацией заинтересовались в полиции краевой столицы. Правоохранители инициировали доследственную проверку, чтобы установить личность женщины и мотивы ее поступка.

«По окончании разбирательства стражи правопорядка примут процессуальное решение и дадут оценку действиям указанной гражданки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Читайте также: в центре Краснодара пенсионерка сорвала флаг России с фасада поликлиники и ушла вместе с ним.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях