Яхтсмен Елагин вернулся в Геленджик после длительного кругосветного путешествия

Яхта «Дочь ветра» прибыла в порт Геленджика вечером 2 сентября.

О своем прибытии домой яхтсмен Виталий Елагин сообщил в своем канале в Telegram. Последние мили в Геленджик путешественнику пришлось преодолевать против встречного ветра.

Ближе к вечеру яхтсмен сообщил о том, что наконец-то задул норд-ост, что ускорило движение яхты в родной порт. Около 21:00 Виталий Елагин ступил на причал Геленджика.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виталий Елагин отправился в кругосветку в октябре прошлого года, 19 марта с ним пропала связь, когда судно было рядом с мысом Горн у берегов Чили. Известно, что у яхты порвался грот и оба паруса яхты повреждены. На поиски вылетал самолет чилийской береговой охраны, однако результатов это не принесло. Искать яхтсмена планировали по снимкам из космоса, но ночью 27 марта яхтсмен вышел на связь.

Виталий Елагин сказал, что планирует завершить свое путешествие в аргентинском порту Мар-дель-Плата. Об этом сообщил его ученик Алексей Чванов. По его словам, яхта Елагина «Дочь ветра» требует ремонта после сильного шторма. Утром 9 апреля Елагин выложил в соцсетях видео со своей яхты «Дочь ветра» из океана возле берегов Аргентины. По словам путешественника, в Аргентине его приняли очень хорошо и предложили помощь. Однако в Турции «Дочери ветра» отказывались открывать границу и чуть было не отправили обратно в открытое море.