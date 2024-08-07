Обогнувший Землю яхтсмен из Геленджика пожаловался на притеснения в Турции

Геленджикский яхтсмен Виталий Елагин, путешествующий на яхте «Дочь ветра», рассказал о трудностях, с которыми его команде пришлось столкнуться в турецком порту Мармарис.

Оформление стоянки русской яхты, прибывшей к причалу в Турции, обошлось экипажу судна в два раза дороже, чем обычно. Утром 7 августа Елагин рассказал, что накануне вечером яхта подошла к Мармарису. Агент сообщил команде, что граница закрывается в 19:00, и надо идти на якорь.

«В связи с неоправдавшимся прогнозом, встал на два якоря, боюсь представить теперь как их вытягивать. Но, похоже, спешить некуда — нам до сих пор ни с вечера ни сегодня, не сообщили, когда следовать на таможенный причал. Занимаемся электромотором», — написал Елагин.

Днем того же дня Елагин сообщил, что для «Дочери ветра» отказываются открывать границу и пытаются отправить обратно в открытое море. По словам путешественника, турецкую сторону по какой-то причине не устроил судовой билет, выданный российской ГИМС, который признается во всем мире. Он также отметил, что по этому билету границу в порту города Синопа открывали.

«Дочь Ветра» есть уже к них в системе, но они отказываются даже это проверить. Н-да, что-то наши гении, почему-то ссылки гимсовских не открываются, из-за этого и затык. Типа если электронные, QR-код должен открываться, что логично, но почему-то не выходит», — поделился Елагин.

В комментариях к этому посту он также сообщил, что после того, как он сходил на яхту за телефоном, его отказались пропустить к экипажу. Подписчики предположили, что таким образом у путешественника пытаются вымогать взятку. Также были предположения, что QR-код может не открываться из-за отсутствия VPN.

Ситуация разрешилась около 15:00. Елагин написал, что взятку давать не пришлось, но оформление обошлось дороже, чем ожидалось. Он также пожаловался, что безуспешно пытался связаться с руководством яхтмарины.

«Приключения или притеснения сумасшедших русских продолжаются. Оформление вместо 150 евро обошлось в 320. Ну ладно, Слава Богам, хоть получилось и вроде без взяток даже», — написал Елагин в Telegram.

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