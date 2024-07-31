Трехлетняя кругосветная экспедиция Russian Ocean Way прибыла в Анапу

Эспедиция Russian Ocean Way более чем за три года прошла по маршрутам первых русских кругосветок XIX века на надувном парусном тримаране. Экипаж пришвартовался в Анапе 31 июля.

Путешественники Евгений Ковалевский и Станислав Березкин прошли под флагами России и Русского географического общества порядка 32 тыс. морских миль. Это 60 тыс. км.

Маршрут повторял путь Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, Отто Коцебу, Василия Головнина. А также Федора Литке, Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Путешественники посетили 32 страны: Финляндию, Швецию, Данию, Германию, Нидерланды, Францию, Испанию, Португалию, Марокко. Кабо Верде, Бразилию, Уругвай, Аргентину, Чили, Остров Пасхи, Французскую Полинезию: Монгареву (Гамбьер), Туамоту, Таити, Самоа, Фиджи, Вануату. Австралию, Восточный Тимор, Индонезию, Таиланд, Индию, Шри-Ланку, Мальдивы, Йемен (Остров Сокотра), Джибути, Египет, Турцию. Команда провела более 250 встреч с местными жителями.

Команде осталось преодолеть завершающий российский этап — добраться до Кронштадта. Там 1 июля 2021 года началась кругосветная экспедиция.

«Уже пахнет борщами и пельменями, окрошкой и щами, ромашками и одуванчиками. Родная земля! Мы не видели тебя больше трех лет», — сказал глава экспедиции Евгений Ковалевский.

Путешественники дважды терпели крушения в открытом море и несколько раз побывали в смертельно опасных ситуациях.

«Страшных моментов было несколько. И любой мог прекратить экспедицию. Поломка мачты посреди Атлантического океана. Борьба со встречным ветром в 50 узлов в проливе Бигль у Южной Америки, когда кончились вода и бензин. Потеря надувного тримарана в районе острова Пасхи и второй раз — у берегов Австралии. Он затонул в результате нападения акул», — сказал Ковалевский.

Он также сообщил, что с ними в экипаже за три года на разных этапах прошло порядка 30 человек. Это были бразильцы, аргентинцы, чилийцы, французы, австралийцы, русские. Он подчеркнул, что миссия экспедиции — дружба народов и формирование положительного имиджа России в разных странах.

В рамках путешествия Томское отделение РГО создало уникальный образовательный проект «Уроки из Океана». Это новый формат образовательного телемоста. Он позволяет школьникам напрямую задать вопрос ученым, полярникам и современным путешественникам. Проект получил национальную премию «Хрустальный компас» в номинации «Просвещение».

Председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка сообщил, что Анапа — первый город России, который встретил путешественников после трехлетнего отсутствия.

«В рамках пресс-конференции можно будет узнать из первых уст о приключениях, выпавших на долю Ковалевского и Березкина. Они прошли по маршруту первых русских кругосветных экспедиций XIX века. Напомнили всему миру о наших отважных исследователях. О вкладе русских людей в открытие новых континентов и исследование нашей планеты. Мы рады встречать их именно в Анапе — городе, в котором уже реализованы несколько знаковых проектов Русского географического общества, строится первый в стране Парк РГО, который будет посвящен в том числе и прославившим Россию путешественникам», — цитирует Чайку пресс-служба РГО.

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