Пропавший у берегов Чили моряк из Геленджика вышел на связь

Ночью экипаж одного судна по радиосвязи получил координаты лодки яхты «Дочь ветра» жителя Геленджика Виталия Елагина.

Моряк сам попросил связаться с близкими и передать его координаты. Сейчас береговая команда решает, какие меры принять далее.

Сейчас береговая команда решает, какие меры принять дальше. Всем раздали оповещения связываться с моряком. Ночью он прошел мыс Горн, сообщает Telegram-канал «Дочь Ветра в Океане».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виталий Елагин отправился в кругосветное путешествие осенью 2023 года. Связь с ним пропала 19 марта. Судно тогда было рядом с мысом Горн у берегов Чили. Известно, что у яхты порвался грот и оба паруса яхты повреждены. На поиски вылетал самолет чилийской береговой охраны, однако результатов это не принесло. Очередной вылет поискового самолета отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Искать яхтсмена планировали по снимкам из космоса.