Яхтсмен из Геленджика пропал рядом с мысом Горн у берегов Чили

Капитан Виталий Елагин из Геленджика, отправившийся на яхте «Дочь ветра» в кругосветное путешествие, с 19 марта не выходит на связь и не откликается на сообщения береговой группы.

Елагин отправился в кругосветку осенью прошлого года. Сообщается, что связь с Елагиным пропала 19 марта, когда его судно находилось рядом с мысом Горн у берегов Чили. Известно, что у яхты порвался грот и для ремонта парусов требовалась остановка в ближайшем порту. Ближайшим была Ушуайя — город на юге Аргентины. Однако зайти в порт без мотора невозможно, потому на помощь яхте «Дочь ветра» выдвинулась яхта «Rusarc Aurora».

Также известно, что 19 марта «Дочь ветра» находилась в Тихом океане, погода ухудшилась. При этом сигнал SOS яхта не подавала.

«Оба паруса Дочери ветра повреждены. В момент последнего выхода на связь были проблемы с управлением. RUSARC участвует в поисково-спасательной операции. И яхта «Rusarc Aurora» второй день рубится против крепкого ветра в проливе Бигль на помощь Дочери Ветра», — сообщили в блоге Елагина в Telegram.

Также там рассказали, что чилийская береговая охрана планирует второй вылет на самолете, чтобы найти капитана — первый вылет результатов не дал. Чилийские спасатели объявили план SAR, то есть «поиск и спасение».

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