Студентка из Москвы пропала без вести в Краснодаре при странных обстоятельствах

По словам родителей девушки, 5 марта 19-летняя Ламунат Ханахмедова ушла с сумкой из квартиры в столице и отправилась на Кубань на автобусе. Уже через сутки она была в Краснодаре.

Предпололожительно, девушка вышла из рейсового автобуса на Ростовском шоссе около «Бауцентра». Она перестала выходить на связь с близкими. О ее местонахождении ничего не известно.

Родственники Ханахмедовой готовы заплатить 500 тыс. рублей за информацию о ее местонахождении. Они уверены, что студентку могли завербовать неизвестные, пишет газета «КП-Кубань».

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