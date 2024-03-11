Пропавший житель Крымского района подорвался на мине в лесу

В станице Неберджаевской 5 марта пропал 47-летний местный житель.

Соответствующую информацию опубликовали в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт». Мужчина был одет зеленый камуфляжный костюм, резиновые сапоги цвета хаки и серую кепку, с собой у него был черный рюкзак.

Сообщение об обнаружении тела мужчины на участке горной местности возле станицы Неберджаевской с травмами, характерными при взрывной волне от действия взрывчатых веществ, поступило 9 марта. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, 47-летний местный житель искал артефакты времен Великой Отечественной войны в лесу. В результате его неосторожного обращения с детонатором мины произошел взрыв.

Следователи осмотрели место происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«В лесном массиве недалеко от станицы Неберджаевской взрывотехники ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю идентифицировали две 50 мм минометные мины времен Великой Отечественной войны. Их уничтожили с соблюдением мер безопасности», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

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