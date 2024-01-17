Пропавшего 84-летнего мужчину нашли мертвым на берегу реки в Гуамском ущелье

Пожилой житель поселка Мезмай Сергей Катречко ушел из дома 11 января и перестал выходить на связь с родными.

Его начали искать волонтеры и местные казаки — пешком и на лошадях. Тело пропавшего без вести пенсионера нашли 17 января на берегу горной реки Курджипс в Гуамском ущелье, примерно в 300 метрах от железнодорожного моста.

Обнаружившие труп мужчины казаки сообщили об этом в правоохранительные органы. Тело пенсионера вывезли из леса и доставили в Апшеронск. Специалистам предстоит выяснить причину его смерти, пишет газета «Апшеронский рабочий».

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