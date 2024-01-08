Двух пропавших пенсионерок в Краснодарском крае нашли погибшими

Две пожилые женщины ранее пропали без вести в Ленинградском и Гулькевичском районах. Их поиски вели волонтеры.

Так, вечером 23 декабря в СНТ «Садовод» в Ленинградском районе 75-летняя Нина Наточеева ушла из дома и перестала выходить на связь с близкими. У пенсионерки были проблемы с памятью, она могла плохо ориентироваться в пространстве. Ее обнаружили 7 января погибшей.

В селе Новоукраинском Гулькевичского района 73-летняя Анастасия Буздуганова пропала без вести 3 января. 6 января стало известно, что она погибла, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.

Обстоятельства смерти ранее пропавших пожилых женщин устанавливают специалисты.

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