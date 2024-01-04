Спасатели вывели из леса 7 мотоциклистов, ища пропавших людей в Абинском районе

Это произошло вечером 3 января во время поисково-спасательных работ в окрестностях станицы Шапсугской.

Накануне в местную службу спасения поступила информация, что двое мужчин отправились из Абинска в Шапсугскую на квадроцикле и заблудились. Спасатели отправились к ним на помощь. Они обследовали дорогу от станицы до памятника «Летчикам», а с наступлением темноты выставили световую башню на реке Адегой.

В 23:00 к спасателям вышли семь мотоциклистов и попросили о помощи. Группа мужчина не могла самостоятельно перейти реку вброд из-за поднявшегося уровня воды.

Спасатели переправили мотоциклистов на свой берег с помощью альпинистского снаряжения и обогрели в служебном автомобиле. Мужчины отказались от помощи медиков.

Поиски пропавших мужчин, выехавших накануне в лес на квадроцикле, продолжаются, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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