Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани спасатели в новогоднюю ночь искали заблудившихся в лесу женщину и козу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-spasateli-v-novogodnyuyu-noch-iskali-zabludivshihsya-v-lesu-zhenshhinu-i-kozu
На Кубани спасатели в новогоднюю ночь искали заблудившихся в лесу женщину и козу
Фото t.me/apsh_tg

В аварийно-спасательный отряд Апшеронска вечером 31 декабря поступило сообщение о том, что в лесу в окрестностях станицы Линейной заблудилась местная жительница.

Женщина днем отправилась на поиски пропавших козы и козленка, но сама заблудилась в лесу. К вечеру домой она не вернулась.

В новогоднюю ночь трое спасателей АСО Апшеронска искали женщину и козу с козленком. Местную жительницу нашли и вместе с домашними животными вывели из леса и передали родственникам, сообщает пресс-служба администрации Апшеронска в Telegram.

Читайте также: трое туристов перепутали тропинку и заблудились в окрестностях Гуамского ущелья.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях