На Кубани спасатели в новогоднюю ночь искали заблудившихся в лесу женщину и козу

В аварийно-спасательный отряд Апшеронска вечером 31 декабря поступило сообщение о том, что в лесу в окрестностях станицы Линейной заблудилась местная жительница.

Женщина днем отправилась на поиски пропавших козы и козленка, но сама заблудилась в лесу. К вечеру домой она не вернулась.

В новогоднюю ночь трое спасателей АСО Апшеронска искали женщину и козу с козленком. Местную жительницу нашли и вместе с домашними животными вывели из леса и передали родственникам, сообщает пресс-служба администрации Апшеронска в Telegram.

Читайте также: трое туристов перепутали тропинку и заблудились в окрестностях Гуамского ущелья.