На Кубани спасатели в новогоднюю ночь искали заблудившихся в лесу женщину и козу
Происшествия
01.01.2024 16:33
В аварийно-спасательный отряд Апшеронска вечером 31 декабря поступило сообщение о том, что в лесу в окрестностях станицы Линейной заблудилась местная жительница.
Женщина днем отправилась на поиски пропавших козы и козленка, но сама заблудилась в лесу. К вечеру домой она не вернулась.
В новогоднюю ночь трое спасателей АСО Апшеронска искали женщину и козу с козленком. Местную жительницу нашли и вместе с домашними животными вывели из леса и передали родственникам, сообщает пресс-служба администрации Апшеронска в Telegram.
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