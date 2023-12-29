Трое туристов перепутали тропинку и заблудились в окрестностях Гуамского ущелья

Спасателям Апшеронского аварийно-спасательного отряда вечером 28 декабря поступило сообщение о том, что троим туристам требуется помощь.

По данным спасателей, два парня и девушка днем отправились на прогулку в окрестностях Гуамского ущелья. Они вышли из отеля, по навесному мосту перешли реку Курджипс и добрались до Монахова водопада и пещеры. Там туристы выпили чаю возле пещеры и направились назад, но перепутали тропинку. В результате путешественники вышли к обрыву над горной рекой и навесного моста к отелю не нашли.

Туристы поняли, что заблудились, и позвонили спасателям. На место прибыли сотрудники Апшеронского спасотряда. С помощью альпинистского снаряжения спасатели переправили туристов через реку и сопроводили до отеля. Медпомощь туристам не понадобилась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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