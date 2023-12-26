Женщину за рулем внедорожника едва не смыло в горную реку в Туапсинском районе

Инцидент произошел в ночь на 26 декабря в поселке Пригородном. Там автомобиль Mitsubishi Pajero застрял под железнодорожным мостом и начал тонуть.

За рулем внедорожника находилась 51-летняя женщина. Она обратилась за помощью в службу спасения.

Местные спасатели скоро прибыли на место и эвакуировали водителя из машины. Женщине оказали первую помощь. Внедорожник переместили в безопасное место при помощи лебедки, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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