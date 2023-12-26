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Женщину за рулем внедорожника едва не смыло в горную реку в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhinu-za-rulem-vnedorozhnika-edva-ne-smylo-v-gornuyu-reku-v-tuapsinskom-rajone
Женщину за рулем внедорожника едва не смыло в горную реку в Туапсинском районе
Фото пресс-службы администрации Туапсинского района

Инцидент произошел в ночь на 26 декабря в поселке Пригородном. Там автомобиль Mitsubishi Pajero застрял под железнодорожным мостом и начал тонуть.

За рулем внедорожника находилась 51-летняя женщина. Она обратилась за помощью в службу спасения.

Местные спасатели скоро прибыли на место и эвакуировали водителя из машины. Женщине оказали первую помощь. Внедорожник переместили в безопасное место при помощи лебедки, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Читайте также: селевой поток сошел на трассу в Туапсинском районе. Это произошло на 130 км автодороги Майкоп — Туапсе 25 декабря в 22:20 между населенными пунктами Греческий и Цыпка.

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