Селевой поток сошел на трассу в Туапсинском районе

Сель сошел на 130 км автодороги Майкоп — Туапсе 25 декабря в 22:20 между населенными пунктами Греческий и Цыпка.

Из-за схода селевого потока движение транспорта на этом участке трассы было временно ограничено. На месте организовали реверсивное движение.

Спецтехника сразу прибыла к месту схода селя и оперативно расчистила проезжую часть от грунта и камней. Движение автомобилей на этом участке автодороги удалось полностью восстановить в 23:50, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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