На трассу А-147 в Сочи сошел сель и рухнули деревья с камнями

Сильные дожди на территории курорта начались накануне вечером. Из-за этого на федеральной дороге А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией было неспокойно.

На 118 км на проезжую часть упало дерево. Движение транспорта на этом участке было перекрыто с 23:45 до 0:40. На 124 км на дорогу выбросила камни с гор. Инспекторы ДПС самостоятельно расчистили проезжую часть, а движение не перекрывали.

На 164 км около поселка Дагомыс на трассу сошел селевой поток и упало дерево. Повреждения получила «Нива». В результате происшествия никто не пострадал. С 7:30 на этом участке дороги организовали реверсивное движение по одной из полос, сообщает Госавтоинспекция Сочи.

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