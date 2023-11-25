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На трассу А-147 в Сочи сошел сель и рухнули деревья с камнями

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-trassu-a-147-v-sochi-soshel-sel-i-ruhnuli-derevya-s-kamnyami
На трассу А-147 в Сочи сошел сель и рухнули деревья с камнями
Фото Госавтоинспекции Сочи

Сильные дожди на территории курорта начались накануне вечером. Из-за этого на федеральной дороге А-147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией было неспокойно.

На 118 км на проезжую часть упало дерево. Движение транспорта на этом участке было перекрыто с 23:45 до 0:40. На 124 км на дорогу выбросила камни с гор. Инспекторы ДПС самостоятельно расчистили проезжую часть, а движение не перекрывали.

На 164 км около поселка Дагомыс на трассу сошел селевой поток и упало дерево. Повреждения получила «Нива». В результате происшествия никто не пострадал. С 7:30 на этом участке дороги организовали реверсивное движение по одной из полос, сообщает Госавтоинспекция Сочи.

Читайте также: на федеральную трассу М-4 «Дон» в Туапсинском районе сошел сель и заблокировал движение транспорта. Это произошло вечером 24 ноября на спуске с Молдовановского перевала в сторону Джубги. Восстановить движение автомобилей на дороге удалось в течение нескольких часов.

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