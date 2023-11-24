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Сошедший сель заблокировал грузовик на спуске с Молдовановского перевала

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/soshedshij-sel-zablokiroval-gruzovik-na-spuske-s-moldovanovskogo-perevala
Сошедший сель заблокировал грузовик на спуске с Молдовановского перевала
Фото t.me/gibdd123region

Сель сошел в районе 1414 км трассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе, на спуске с Молдовановского перевала в сторону Джубги.

Сошедший поток заблокировал на трассе грузовой автомобиль. На месте работают сотрудники ГАИ и дорожные службы, они организовывают реверсивное движение. Со стороны Краснодара в Джубгу движение транспорта ограничено, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате сильных осадков река Кобза вышла из берегов и затопила проезжую часть трассы М-4 «Дон» в районе 1401 км.

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