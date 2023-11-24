Участок трассы М-4 «Дон» подтопило в Горячем Ключе из-за сильного дождя

В результате сильных осадков река Кобза вышла из берегов и затопила проезжую часть трассы М-4 «Дон» в районе 1401 км.

Кроме того, из-за сильного дождя и ветра наблюдается сход селевых потоков. На месте дежурят сотрудники ГАИ — они контролируют безопасность на участке. В случае перелива воды на трассе введут ограничения.

«Просим при управлении транспортного средства выбирать безопасную скорость и дистанцию. Будьте внимательны и осторожны на дороге! При возможности отложите поездку до благоприятных погодных условий», — сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

В селе Фанагорийском и станице Пятигорской включили системы оповещения. Службы города отслеживают уровень воды в горных реках.

«Из-за обильных осадков наблюдается подъем воды. Наготове две группы спасателей и две единицы техники, оперативная группа пожарных ПСЧ-115. Уважаемые жители города, пожалуйста, соблюдайте правила безопасности. В случае необходимости обращайтесь по номерам телефонов экстренных служб: 112 или 88615936008», — написал глава Горячего Ключа Сергей Белопольский в Telegram.

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