Ураганный ветер сорвал кровлю Дома культуры и теплотрассу в Джубге

Это произошло в ночь на 24 ноября. Сейчас в населенном пункте ведут восстановительные работы.

Поднявшийся ураганный ветер в Джубге снес кровлю Дома культуры и теплотрассу на улице Советской. Из-за этого отключили подачу отопления в местную администрацию, ДК и два многоквартирных дома. Другие многоэтажки переключили на другую линию.

Восстановительные работы в Джубге планируют завершить к 16:00, пишет газета «Туапсинские вести».

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