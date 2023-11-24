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Ураганный ветер сорвал кровлю Дома культуры и теплотрассу в Джубге

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uragannyj-veter-sorval-krovlyu-doma-kultury-i-teplotrassu-v-dzhubge
Ураганный ветер сорвал кровлю Дома культуры и теплотрассу в Джубге
Фото газеты "Туапсинские вести"

Это произошло в ночь на 24 ноября. Сейчас в населенном пункте ведут восстановительные работы.

Поднявшийся ураганный ветер в Джубге снес кровлю Дома культуры и теплотрассу на улице Советской. Из-за этого отключили подачу отопления в местную администрацию, ДК и два многоквартирных дома. Другие многоэтажки переключили на другую линию.

Восстановительные работы в Джубге планируют завершить к 16:00, пишет газета «Туапсинские вести».

Читайте также: из-за обрыва на ЛЭП без отопления остались 17 многоэтажек в Новороссийске. По данным АТЭК, порыв на воздушной линии электропередачи произошел 24 ноября на проспекте Ленина, 43.

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