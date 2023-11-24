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Из-за обрыва на ЛЭП без отопления остались 17 многоэтажек в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-obryva-na-lep-bez-otopleniya-ostalis-17-mnogoetazhek-v-novorossijske
Из-за обрыва на ЛЭП без отопления остались 17 многоэтажек в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным АТЭК, порыв на воздушной линии электропередачи произошел 24 ноября на проспекте Ленина, 43.

В связи с этим для устранения порыва с 12:00 приостановили теплоснабжение многоэтажных жилых домов, которые отапливаются от котельной на улице Куникова, 28.

Всего без тепла остались жители 17 многоэтажек на улицах Ленина, Куникова, Героев Десантников и Дзержинского, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

Читайте также: отопление отключат 24 ноября жителям Юбилейного микрорайона в Краснодаре.

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