Из-за обрыва на ЛЭП без отопления остались 17 многоэтажек в Новороссийске

По данным АТЭК, порыв на воздушной линии электропередачи произошел 24 ноября на проспекте Ленина, 43.

В связи с этим для устранения порыва с 12:00 приостановили теплоснабжение многоэтажных жилых домов, которые отапливаются от котельной на улице Куникова, 28.

Всего без тепла остались жители 17 многоэтажек на улицах Ленина, Куникова, Героев Десантников и Дзержинского, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

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