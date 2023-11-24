Из-за обрыва на ЛЭП без отопления остались 17 многоэтажек в Новороссийске
Происшествия
24.11.2023 14:12
По данным АТЭК, порыв на воздушной линии электропередачи произошел 24 ноября на проспекте Ленина, 43.
В связи с этим для устранения порыва с 12:00 приостановили теплоснабжение многоэтажных жилых домов, которые отапливаются от котельной на улице Куникова, 28.
Всего без тепла остались жители 17 многоэтажек на улицах Ленина, Куникова, Героев Десантников и Дзержинского, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.
Читайте также: отопление отключат 24 ноября жителям Юбилейного микрорайона в Краснодаре.