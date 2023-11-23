Отопление отключат 24 ноября жителям Юбилейного микрорайона в Краснодаре

Отключение отопления и горячей воды в ЮМР необходимо для проведения ремонтных работ для устранения утечки на улице Думенко.

Активные работы откладывали на выходные из-за резкого похолодания, чтобы не подвергать неудобствам детей в школах и детских садах.

Тепловики приступят к ним уже в пятницу после обеда. С этого момента в домах на Юбилейном временно отключат отопление и горячую воду.

Возобновить подачу тепла в ЮМР планируют в первой половине дня 25 ноября. Ограничения на затронут Славянский микрорайона, а также микрорайоны Учхоз Кубань, Вавилова и Лукьяненко.

Тепловики приносят жителям Юбилейного извинения за временные неудобства и постараются завершить работы раньше срока. Проведенный ремонт повысит качество и надежность теплоснабжения в этом районе, сообщает пресс-служба «Краснодартеплоэнерго».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», коммунальную аварию на улице Думенко не устраняют уже трое суток, чтобы не отключать весь микрорайон от подачи тепла в будние дни. Оказалось, что теплоноситель поступает от самой крупной котельной города «Рок-1», и чтобы заменить участок лопнувшей трубы, придется отключать весь Юбилейный микрорайон.