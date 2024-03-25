Пропавшего яхтсмена из Геленджика почти неделю ищут у берегов Чили

Яхта «Дочь ветра» пропала 19 марта рядом с мысом Горн у берегов Чили. До настоящего времени судьба судна и его капитана Виталия Елагина неизвестна.

Яхта «Rusarc Aurora» продолжает осмотр берегов недалеко от мыса Горн. Очередной вылет поискового самолета откладывается из-за неблагоприятных погодных условий.

«Сегодня мы надеялись на вылет самолета с наблюдателями на поиски в расчетные точки. Но у тихоокеанского побережья Огненной Земли низкие тучи и плохая видимость. Самолет ждет погодного окна. Мы надеемся, что «Дочь Ветра» ушла мористее, чтобы Виталий смог починить и установить парус, находясь на безопасном расстоянии от берега», — сообщили в блоге Елагина в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Елагин отправился в кругосветку осенью 2023 года. Связь с ним пропала 19 марта. Судно тогда было рядом с мысом Горн у берегов Чили. Известно, что у яхты порвался грот и оба паруса яхты повреждены. На поиски вылетал самолет чилийской береговой охраны, однако результатов это не принесло.