Поиски яхтсмена из Геленджика продолжились утром 22 марта у берегов Чили

О результатах второго вылета самолета чилийской береговой охраны утром 22 марта рассказали в блоге Виталия Елагина. Его яхта «Дочь ветра» пропала рядом с мысом Горн у берегов Чили 19 марта.

На поиски яхты уже дважды вылетал самолет чилийской береговой охраны, однако результатов это не принесло. Все суда в зоне поисков оповещены, поиски будут продолжаться.

«Из Пунта Аренас на Горн, облет района Горна, возврат в Порт Вильямс. Сегодня планируется еще один облет, но это позже, к 12-13 часам мск, когда рассветет», — сообщают в блоге Елагина в Telegram.

Близкие Елагина обратились к тарологу, чтобы узнать о судьбе капитана. Расклад также выложили в блог. Судя по нему, путешественник жив и не ранен. Также, по мнению таролога, есть вероятность, что капитан выйдет на связь в течение двух недель.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Елагин отправился в кругосветку осенью прошлого года. Связь с ним пропала 19 марта, когда судно находилось рядом с мысом Горн у берегов Чили. Известно, что у яхты порвался грот и оба паруса яхты повреждены.