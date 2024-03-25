Пропавшего яхтсмена из Геленджика будут искать с помощью снимков со спутников

Яхту «Дочь ветра» жителя Геленджика Виталия Елагина, которая пропала 19 марта рядом с мысом Горн у берегов Чили, будут искать при помощи снимков из космоса

По словам одного из учеников яхтсмена Алексея Чванова, пока что поиски результатов не принесли.

«Мы сегодня достучались до «Терра Тех», передали им всю информацию. Мы попросили спутниковые и радарные снимки последнего контакта и зоны предполагаемого маршрута», — рассказал Алексей Чванов.

По его словам, что от посла РФ в Чили готовится обращение в «Роскосмос». Виталия Елагина ищут не только власти, но и мореплаватели. В район, где может находиться пропавшее судно яхта, прибыла яхта с другими путешественниками, которые также ведут поиски на море и на берегу. Путешественники осмотрели местность с острова Эрмит, но ничего не обнаружили, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Елагин отправился в кругосветку осенью 2023 года. Связь с ним пропала 19 марта. Судно тогда было рядом с мысом Горн у берегов Чили. Известно, что у яхты порвался грот и оба паруса яхты повреждены. На поиски вылетал самолет чилийской береговой охраны, однако результатов это не принесло. Очередной вылет поискового самолета отложили из-за неблагоприятных погодных условий.