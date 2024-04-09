Вышедший на связь яхтсмен из Геленджика опубликовал видео из океана в Аргентине

Виталий Елагин, который осенью 2023 года отправился в кругосветное плавание, а в марте не выходил на связь, снова начал рассказывать о своем путешествии.

Утром 9 апреля Елагин представил подписчикам в соцсетях видео со своей яхты «Дочь ветра» из океана возле берегов Аргентины.

«Хороший вай фай нашелся на заправке поэтому ранний вечер капитан вчера провел очень романтично. Сидел на обочине у заправки и отбивался от аргентинских комаров. Позже капитан побежал в ближайший магазин за мороженкой», — говорится в Telergam-канале «Дочь ветра в океане».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виталий Елагин планирует завершить свое путешествие в аргентинском порту Мар-дель-Плата. Об этом сообщил ученик геленджикского спортсмена Алексей Чванов. По его словам, яхта Елагина «Дочь ветра» требует ремонта после сильного шторма.