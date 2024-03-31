Пропавший и обнаруженный яхтсмен из Геленджика завершит кругосветку в Аргентине

Виталий Елагин, который осенью 2023 года отправился в кругосветное плавание, а в марте не выходил на связь, держит путь в аргентинский порт Мар-дель-Плата, где собирается завершить свое путешествие.

Об этом сообщил ученик геленджикского спортсмена Алексей Чванов. По его словам, яхта Елагина «Дочь ветра» требует ремонта.

«Суть кратко: грот в размере триселя, постоянно расползается, появляются новые разрывы, шьет. Стаксель пока есть. Максимум дотянет до широты Байреса, но это максимум. К берегу подошел для того, чтобы появилась сотовая связь. Деньги на телефоне есть, но может пропасть с покрытия. На транспондере виден благодаря обилию больших судов рядом», — рассказал Чванов в Telegram-канале, посвященном кругосветке Елагина, который ведет его супруга.

Сейчас цель Елагина — найти порт на Атлантическом побережье Аргентины, где можно оставить лодку на зиму. Ближайший порт с такими условиями Мар-дель-Плата.

«Он заканчивает кругосветку в Аргентине. Надеюсь, скоро сам лично сможет всех поприветствовать и поблагодарить за участие в своей судьбе», — добавила жена Виталия Елагина.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Виталий Елагин отправился в кругосветку в октябре прошлого года, 19 марта с ним пропала связь, когда судно было рядом с мысом Горн у берегов Чили.

Известно, что у яхты порвался грот и оба паруса яхты повреждены. На поиски вылетал самолет чилийской береговой охраны, однако результатов это не принесло.

Искать яхтсмена планировали по снимкам из космоса, но ночью 27 марта яхтсмен вышел на связь.