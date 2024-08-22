ВСУ атаковали паром с топливными цистернами в порту «Кавказ»

Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края 22 августа совершил киевский режим, сообщает оперштаб Кубани.

По предварительной информации, атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Темрюкском районе.

«На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после атаки перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Приостановила работу и Керченская паромная переправа.