ВСУ атаковали паром с топливными цистернами в порту «Кавказ»
Происшествия
22.08.2024 17:26
Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края 22 августа совершил киевский режим, сообщает оперштаб Кубани.
По предварительной информации, атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» в Темрюкском районе.
«На месте работают экстренные и специальные службы. Площадь пожара и информация о пострадавших уточняется», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», после атаки перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Приостановила работу и Керченская паромная переправа.