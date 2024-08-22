Второй раз за день перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту

Движение транспорта по Крымскому мосту остановили 22 августа около 16:30.

Находящихся на мосту просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, сообщает инфоцентр о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру.

Перед перекрытием в очереди на досмотр было 65 автомобилей со стороны Тамани и 870 — со стороны Керчи.

Мост перекрывают второй раз за день — в первый мост был перекрыт чуть меньше часа, с 10:36 до 11:20

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