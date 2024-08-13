Из-за пробок перед Крымским мостом установили биотуалеты и пункты выдачи воды

В очереди со стороны Краснодарского края, по данным на 15:00 13 августа, находятся 240 транспортных средств.

Время ожидания в пробке составляет около 1 часа. В очереди со стороны Керчи стоят 350 транспортных средств. Ждать в пробке придется более часа.

Часом ранее со стороны Тамани в пробке стояли 300 автомобилей, а со стороны Крыма —370, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информациия».

В оперштабе Краснодарского края напомнили водителям о том, как подготовиться к досмотру при въезде на Крымский мост.

«Продолжают работу четыре пункта выдачи питьевой воды. Также для удобства установлены более 20 биотуалетов. На местах находятся волонтеры», — говорится в сообщении регионального Оперштаба в Telegram.

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